Ces entreprises qui ne jurent que par les pensionnés

Appréciés pour leur expertise, leur flexibilité ou leur fiabilité, les pensionnés séduisent de plus en plus les employeurs.

L’effervescence règne ce lundi matin dans le dépôt bruxellois de l’entreprise de livraison de colis repas à domicile, Smartmat (Foodbag). Marcel, Jan, Jef, Jean-Pierre manœuvrent avec précaution les transpalettes à travers les allées, inspectent les étiquettes sur les caisses, chargent leurs camionnettes en vue de faire la tournée… Leur âge interpelle immédiatement. 68 ans pour le plus jeune. 74 ans pour le plus vieux. « Plutôt que de payer un kiné pour me faire bouger, je préfère être payé pour bouger », glisse malicieusement Jan (74 ans) à ceux qui s’en étonnent. Il terminera comme les autres sa tournée vers 20 heures après avoir livré une cinquantaine de boîtes et parcouru près de 200 km autour de Bruxelles.