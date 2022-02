Confiance et implication font défaut à Romelu Lukaku

Il a beau avoir enfilé le costume de héros lors de la dernière Coupe du monde des clubs (un but en demi-finale et un but en finale), rien ne lui sera offert sur un plateau. Jamais. Depuis son grand retour à Stamford Bridge, Romelu Lukaku a appris à vivre avec ce désamour, ces critiques récurrentes et cette permanente remise en question qu’il doit s’imposer. L’attaquant belge rêvait d’un quotidien plus léger, plus agréable à Londres. Un souhait qu’il a rapidement vu voler en éclats, au gré de ses performances en dents de scie, de ses états d’âme dans une sortie médiatique mal sentie et de la maigre confiance que Thomas Tuchel lui octroie.