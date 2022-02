Premiers couacs pour le nouveau réseau social de Donald Trump

Le nouveau réseau social de Donald Trump, « Truth Social », qui a entamé sa mise en ligne progressive, suscitait lundi un fort engouement mais était miné par des problèmes techniques.

L’application mobile, censée être entièrement fonctionnelle d’ici fin mars, plus d’un an après l’exclusion de l’ancien président américain des grandes plateformes, arrivait en tête des programmes gratuits les plus téléchargés de la boutique en ligne d’Apple aux Etats-Unis.