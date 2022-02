Thomas Tuchel prend la défense de Romelu Lukaku: «Nous devons le protéger, c’est notre joueur»

Face à Crystal Palace samedi, le Diable rouge a comptabilisé sept touches de balle, le plus faible total pour un joueur de Premier League qui a joué plus de 90 minutes depuis qu’Opta recence cette donnée.

Les blessures des latéraux Ben Chilwell et Reece James, principaux pourvoyeurs d’assists de ’Big Rom’, peuvent être une explication à la mauvaise passe du Diable Rouge. « Le style de jeu d’une équipe change tout le temps avec des blessures. Chilwell et James avaient un énorme impact sur notre jeu des deux côtés du terrain. Cependant, nous devons continuer à gagner en équipe. C’est notre boulot et c’est ce que nous voulons et devons faire. »

« Être attaquant d’un grand club comme Chelsea n’est pas facile », a ajouté Tuchel. « Chelsea est vu comme un club compétitif. Nous demandons beaucoup à nos attaquants, aussi d’un point de vue défensif. Nous voulons des joueurs qui sont forts physiquement, qui travaillent dur et doivent être aussi être bons techniquement. Ce n’est pas facile. »