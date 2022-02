Vents, pluies, neige…: l’IRM lance quatre avertissements ce lundi soir

Tout le pays (excepté la Flandre occidentale) est en code jaune jusqu’à 20h ce lundi. Ce soir, quelques rafales entre 80 et 90 km/h seront encore temporairement possibles.

Marée forte

Un avertissement « marée de tempête » au littoral et le long de l’Escaut Maritime a été lancé. Il est d’application jusqu’à 22h.

Pluies

Suite au passage d’un front froid actif la nuit passée et des averses qui se produiront à l’arrière de celui-ci jusqu’à ce lundi soir, des cumuls de précipitations en 24h pourraient dépasser 25 litres/m² sur le relief de la province de Liège. Une alerte jaune a été lancée et sera en application jusqu’à 2h du matin ce mardi.

Neige et conditions glissantes

Ce lundi soir, l’IRM prévoit également quelques averses hivernales. Au-dessus de 500 m, une accumulation de 1 à 3 cm de neige fraîche supplémentaire sera possible. En fin de nuit prochaine et mardi matin, des plaques de glace ou de givre seront possibles au moins en Ardenne. Par conséquent, les provinces de Liège et de Luxembourg sont en alerte jaune jusqu’à mardi 9h.