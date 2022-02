Partenaires au nom de la sécurité et du recrutement

La Police Fédérale et Belgian Cycling ont officialisé ce lundi une collaboration axée sur le recrutement et la sécurité. Ministre de l’Intérieur et passionnée de vélo, Annelies Verlinden a souligné l’importance d’un partenariat entre deux acteurs qui partagent de nombreuses valeurs telles l’esprit d’équipe, le sens de l’effort, le respect et un mode de vie sain.

Les efforts entrepris pour assurer la sécurité des courses cyclistes – diminution du nombre de motos et de véhicules – tant pour les pros que pour les jeunes, se poursuivront : une meilleure collaboration entre tous les acteurs impliqués doit garantir la sécurité des sportifs et du public.