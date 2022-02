L'Espagne et le Danemark opposés à un label vert de l'UE pour le gaz et le nucléaire

Lors d'une conférence de presse commune avec son homologue danoise Mette Frederiksen, en visite à Madrid, le président du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, a souligné qu'il y avait une identité de vues entre les deux pays sur ce sujet.

Le Danemark et l'Espagne "pensent que considérer le gaz et l'énergie nucléaire comme des énergies renouvelables envoie un message erroné aux investisseurs et à l'ensemble de la société", a déclaré M. Sánchez après une entrevue avec Mme Frederiksen.