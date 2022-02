Un compte suisse relance l’affaire des frégates de Taïwan

Entre 1996 et 1998, six frégates furent livrées par l’électronicien Thomson-CSF et la Direction des constructions navales à la marine taïwanaise pour 2,5 milliards de dollars : un pactole entaché de corruption puisque, ont conclu les enquêtes menées en France et en Suisse, 500 millions de dollars ont été déroutés vers les 46 comptes suisses d’un intermédiaire, Andrew Wang, et de certains de ses proches. Mais qui étaient les destinataires finaux de ces commissions ? Interrogé en juin 2001, le ministre français des Affaires étrangères avait pointé du doigt « des responsables de Taïwan, à concurrence de 400 millions de dollars, et 100 millions de dollars à destination du comité central du Parti communiste de Pékin ».