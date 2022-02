Vanzeir: un coup de sang inattendu

Samedi soir, l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise en a surpris plus d’un au moment d’asséner un violent coup de poing à Ozornwafor. « J’ai été très étonné », confiait d’ailleurs, particulièrement interloqué, Alex Czerniatynski, l’ancien attaquant qui est aussi passé par l’Union comme entraîneur. « On a déjà vu un certain nombre de joueurs qui pétaient les plombs mais je ne m’attendais pas à lui. Si on m’avait demandé de citer des joueurs capables de cela, je ne l’aurais même pas placé dans mon top 100. » Comment Dante Vanzeir a-t-il dès lors pu en arriver à envoyer, d’un coup de poing rageur dans la figure, un adversaire à l’hôpital ?

1 Sa personnalité : « Il n’est jamais colérique ou énervé »