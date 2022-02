Bourse de Bruxelles - L'espoir d'une rencontre russo-américaine a été balayé

AB InBev (54,39) valait finalement 2,56% de moins que vendredi, KBC (73,08) et Ageas (42,13) perdant 1,80% et 1,45%. Elia (115,10) et Melexis (81,85) reculaient de 2,46% et 2,56%, Sofina (332,40) et WDP (34,36) de 2,75% et 1,77%, Cofinimmo (114,30) et Aedifica (96,15) de 1,38% et 0,98%.

Solvay (106,20) et UCB (86,68) se dépréciaient de 1,94% et 0,51%, arGEN-X (242,50) et Galapagos (57,43) de 2,18% et 2,25%. Telenet (31,12) perdait 1,89%, Orange Belgium (19,58) gagnant par ailleurs 0,51% tandis que Bpost (5,81) perdait 1,69%. Colruyt (35,65) cédait 0,75% alors que Ahold Delhaize (26,23) chutait de 3,18%.