Un groupe réduit et sans Ozornwafor ce lundi pour le Sporting de Charleroi

Les joueurs du Sporting de Charleroi ont entamé la préparation du déplacement de vendredi soir au Beerschot, ce lundi matin dans la pluie et le vent de Marcinelle.

Edward Still devait compter sur un effectif réduit puisque les jeunes devaient initialement jouer ce lundi soir en U21 et, à l’exception de Ben Karamoko, n’ont pu modifier leurs plans malgré la remise du match du soir suite aux conditions météorologiques. Outre les absences prévues des jeunes, Valentine Ozornwafor (tête), Ryota Morioka (bassin), Adem Zorgane (cheville) et Jackson Tchatchoua (genou) n’étaient pas présents au terrain. Le Nigérian a travaillé en salle et pourrait être de retour sur le terrain ce mardi ou ce mercredi selon l’évolution.