Coronavirus: «Même des scientifiques hautement qualifiés se sont laissé guider par leur programme personnel»

Son best-seller The Art of Statistics a été traduit en onze langues. En 2014, le Britannique a même été anobli pour ses contributions au domaine de la statistique médicale. Depuis mai 2020, cet homme de 68 ans est d’ailleurs membre du conseil d’administration de l’autorité statistique britannique et il est l’un des biostatisticiens les plus cités au monde, plusieurs fois récompensé. Durant la pandémie, Sir David Spiegelhalter a souvent dénoncé l’existence de mauvaises statistiques. Ainsi, il n’a pas hésité à démolir certaines analyses sur la prétendue inefficacité des vaccins et s’est également attaqué au travail effectué par le virologue Christian Drosten – qu’il ne connaissait pas auparavant – sur la charge virale des enfants. Il ne souhaite pas s’exprimer sur ce point lors de l’entretien et ne voit pas l’intérêt de se laisser aller à des attaques personnelles.