La Gantoise - Seraing: une course contre la montre

Ce lundi, le toit de la Ghelamco Arena, dont une partie s’est envolée vendredi après-midi, n’était toujours pas réparé. Le vent a soufflé tout le week-end dans la région gantoise, comme dans le reste du pays d’ailleurs, et il était bien trop périlleux d’y œuvrer en toute sécurité. Les réparations ne peuvent en effet débuter que lorsque le vent souffle à moins de 3 Beaufort, seuil qui ne devait cependant pas être franchi, selon les prévisions météorologiques, la nuit dernière. Une équipe était donc en stand-by afin de débuter les travaux dès que possible et prête à oeuvrer toute la nuit. Les délais sont en effet très courts. Gand est engagé dans un véritable sprint afin de sécuriser ses installations avant l’inspection des autorités prévue ce mardi. Ce sera ensuite au Bourgmestre gantois d’autoriser ou non la tenue de la rencontre. Un nouveau report donnerait en tout cas de fameux maux de tête à la commission du calendrier puisque La Gantoise est encore engagée tant en Coupe de Belgique qu’en Conférence League.