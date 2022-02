Le commissaire du pavillon belge à l’Expo universelle est remercié

On le pressentait, parce que l’homme avait été convoqué, voici quelques jours, dans le cadre d’une procédure disciplinaire par son ministre de tutelle, le vice-Premier en charge de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (Le Soir du 8 février). C’est désormais officiel : le commissaire général pour l’Expo universelle de Dubaï, Patrick Vercauteren Drubbel, est déchargé de ses fonctions. On nous le confirme au cabinet du ministre, qui a signé ce lundi l’arrêté ministériel mettant fin au contrat du commissaire général. Et ce avec effet immédiat.