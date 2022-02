Au Standard, le départ d’Elsner n’est pas à l’ordre du jour

La défaite concédée samedi à Ostende, qui a plongé le Standard dans un profond désarroi et l’a projeté en plein cœur de la lutte pour éviter la relégation, ne pouvait pas ne susciter aucune réaction. Ainsi, s’il avait décidé d’accorder une journée de repos ce lundi (la première séance d’entraînement de la semaine est fixée à aujourd’hui après-midi), Luka Elsner a été convié à participer, en matinée, à une réunion au cours de laquelle il s’est entretenu avec le président Bruno Venanzi, le directeur du centre de formation Pierre Locht et de Reginal Goreux, qui fait office désormais de directeur Football du club liégeois. Pour faire le point de la situation, terriblement critique, et évoquer l’avenir à très court terme, après deux rencontres, à Genk et à Ostende, où le Standard a manqué de tout, et surtout de mentalité, après quelques sorties un peu plus intéressantes.

« Je suis très touché parce qu’il y a eu une grande confiance placée en mes capacités à remettre l’équipe sur les bons rails », avait confié à la Côte belge, un peu désabusé, le technicien franco-slovène. « Oui, si cette défaite me marque beaucoup, c’est par rapport aux gens qui m’ont fait confiance… » Et qui ont décidé de continuer à le faire parce que malgré un bilan comptable d’une pauvreté infinie (16 points sur 51) et deux prestations qui ont semé le doute dans tous les esprits, il a été convenu que Luka Elsner poursuive sa mission en qualité d’entraîneur principal du Standard. Un licenciement n’est donc pas à l’ordre du jour. Parce que le moment est peu propice à un changement aussi important, sachant que le Standard devrait alors privilégier une solution interne dès l’instant où l’engagement d’un nouveau coach ne rimerait pas à grand-chose dans le contexte financier très compliqué que l’on connaît et à quelques semaines de l’arrivée d’un nouvel actionnaire.