Les Zèbres doivent mieux réagir

Les Zèbres ont mordu la poussière ce samedi face à une solide formation unioniste, dont le parcours a d’ailleurs encore été salué par Edward Still au terme de la partie. Menés dès l’entame du match sur un but très heureux de Christian Burgess suite une frappe loupée de Loïc Lapoussin, les Carolos n’ont pas trouvé le moyen de réagir pour renverser la vapeur. Et c’est malheureusement une constante pour le Sporting, qui ne parvient pas à inverser la tendance lorsqu’elle lui est défavorable.