Ukraine: Macron convoque un Conseil de défense lundi soir

Le président français Emmanuel Macron a convoqué lundi un conseil de défense et de sécurité nationale, qui devait se réunir à 18H00 GMT, pour examiner la situation entre l’Ukraine et la Russie, a annoncé l’Elysée.

Alors que le Kremlin s’apprête à reconnaître l’indépendance des territoires séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine, le chef de l’Etat français s’est par ailleurs de nouveau entretenu lundi avec les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi qu’avec le chancelier allemand Olaf Scholz à deux reprises, et les responsables européens Charles Michel et Ursula Von der Leyen, a précisé la présidence française.