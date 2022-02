À Ixelles: Le changement viendra au printemps

La Ville de Bruxelles semble avoir un coup d’avance sur sa voisine ixelloise. La commune de Christos Doulkeridis était pourtant à l’épicentre de la bombe médiatique #BalanceTonBar car plusieurs établissements de son territoire étaient visés par les témoignages de femmes agressées. « Depuis, on a surtout travaillé à entendre ce qu’il se passait », explique l’édile écologiste. « On sait que cette problématique existe partout mais vu la spécificité d’Ixelles où il y a beaucoup de bars, des jeunes et deux universités, nous avons décidé d’établir le diagnostic le plus complet possible. Il est réalisé par des femmes avec le soutien d’une ASBL qui a déjà l’habitude de travailler avec l’ULB et la VUB. »