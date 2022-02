BalanceTonBar: Comment Bruxelles veut changer le comportement des hommes

L’éphémère réouverture des bars dansants et clubs en octobre 2021 avait surtout été l’occasion d’une libération de la parole. La fête avait été éclipsée par des dizaines de témoignages de jeunes femmes confiant à la presse et surtout au compte Instagram #BalanceTonBar à quel point le monde de la nuit restait dangereux. Plusieurs associations féministes avaient appelé au boycott d’une longue liste d’établissements et des manifestations avaient été organisées à Ixelles puis dans le centre-ville.