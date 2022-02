AGC Fleurus - La Ville de Charleroi soutient les travailleurs d'AGC Fleurus au travers d'une motion

Le texte de la motion fait référence au contexte particulier et général qui entoure l'annonce de fermeture. Il décrit notamment la concurrence effrénée des grands groupes verriers qui ont fermé au cours des derniers mois des lignes de production et ont pratiqué des prix bas avec comme principales victimes les travailleurs et travailleuses du secteur.

Le texte évoque en outre les subsides wallons et fédéraux qui ont profité au centre de recherche AGC , installé à Gosselies (Charleroi), et par rapport à ceux-ci la "difficulté que concevoir que ces produits élaborés chez nous et soutenus financièrement soient fabriqués ailleurs".