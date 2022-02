David Goffin battu au 1er tour à Dubaï: «Le match où j’ai été le plus agressif depuis quelques semaines»

David Goffin (ATP 48) va de Charybde en Scylla à l’heure actuelle. Lundi, le Liégeois, 31 ans, a ainsi vécu une nouvelle déception sous la forme d’une défaite au premier tour du tournoi ATP 500 sur dur de Dubai, doté de 2.794.840 dollars. Sur le court N.1, il s’est incliné 6-3, 7-6 (7/5) contre le Japonais Taro Daniel (ATP 111), 29 ans, issu des qualifications, après avoir hérité de deux balles d’égalisation à un set partout.

« Je ne suis pas très bien entré dans la partie », a-t-il confié à Belga après sa défaite. « Mais par la suite, ce fut un match très serré. J’ai commencé à trouver mes marques vers la fin du premier set et le deuxième fut vraiment bon. Le niveau de jeu était élevé, tenant compte qu’il y avait énormément de vent et qu’il était du coup assez difficile d’être précis et agressif dans les frappes. J’y suis néanmoins parvenu. Ce fut le match où j’ai été le plus agressif depuis quelques semaines. C’est positif. »