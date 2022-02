Formule 1: Alpine a dévoilé sa monoplace pour la saison 2022 (vidéo)

L’écurie française Alpine a présenté lundi à Paris la monoplace baptisée « A522 », majoritairement bleue et désormais légèrement rose, que piloteront l’Espagnol Fernando Alonso et le Français Esteban Ocon cette saison en Formule 1.

« Je suis plus optimiste et confiant qu’en 2021 car je pense que l’équipe a fait du très bon boulot avec la voiture. Nous sommes prêts », a lancé Alonso, qui va entamer sa seconde saison de rang avec Alpine. « J’espère que les nouvelles règles vont tout changer. Je suis impatient car c’est une vraie opportunité. J’espère que les voitures se suivront de plus près sur la piste, qu’il y aura plus d’actions et d’opportunités de dépassement. C’est sûrement mieux pour tout le monde. »

Vainqueur de son premier GP en Hongrie en 2021, Ocon estime pour sa part que c’est le « meilleur moment pour être en F1 ».

L’écurie, basée à Enstone en Angleterre, est dirigée depuis peu par l’Américain Otmar Szafnauer, qui a quitté Aston Martin début janvier après plus de douze ans.

La F1 a introduit cette saison un nouveau règlement technique devant permettre aux voitures, à l’aérodynamisme modifié, de se suivre et de se doubler plus facilement, promettant plus de spectacle.