Comment sauver le soldat Goffin?

Battu par le Japonais Daniel à Dubaï, le nº1 belge encaisse sa 5e élimination directe en 7 tournois en 2022 ! Comment le sortir de cette spirale négative ? Nous avons posé cette question à Thierry Van Cleemput, Reginald Willems et Olivier Rochus.

Melbourne (Molcan), Open d’Australie (Evans), Rotterdam (De Minaur), Doha (Ruusuvuori) et Dubaï (Daniel) : même porte de sortie directe pour David Goffin, et seulement trois matches gagnés en 2022 ! Sa dernière élimination, ce lundi, contre le Japonais Taro Daniel, issu des qualifs, résume complètement le désarroi actuel du nº1 belge qui, lundi prochain, va basculer aux alentours de la 65e place mondiale : une entrée en matière catastrophique, pour un joueur tendu comme un fil de fer (0-4), une seconde manche plus accrochée où il se procure même deux balles de set, mais au bout, une nouvelle défaite qui ressemble à une descente en enfer. « Il faut stopper l’hémorragie », résume assez logiquement Thierry Van Cleemput, ancien coach du Liégeois. « Quelque chose doit changer », embraye Reginald Willems qui fut le premier à l’encadrer sur le circuit. « Je suis surpris que ce ne soit déjà pas arrivé, d’une manière ou d’une autre… »