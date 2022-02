Le Kremlin reconnait le Donbass: le coup de force de Poutine

Le chef du Kremlin a non seulement mis fin au processus de paix dans l’est de l’Ukraine mais a aussi menacé les Occidentaux d’une profonde rupture.

Lundi matin, Vladimir Poutine avait sur sa table l’offre d’un sommet avec Joe Biden et la possibilité de poursuivre par la diplomatie son bras de fer avec l’ouest. Il n’y aura pas de rencontre avec le président américain. Tard dans la soirée, dans une longue intervention télévisée niant l’existence de l’Ukraine moderne, le chef du Kremlin a donné une gifle aux Occidentaux, fermant les portes de la négociation et menaçant par ricochet l’Europe d’un conflit. Son discours, plein de rancœur accumulée, a été une leçon d’histoire sur ce pays frère qu’il a réduit à un « Etat corrompu » et « économiquement ruiné » sous l’influence de « forces néofascistes ».