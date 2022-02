La star du PSG Neymar révèle dans quel championnat il aimerait finir sa carrière

L'attaquant vedette du Paris SG Neymar a déclaré avoir « très envie » de jouer en MLS, la Ligue nord-américaine de football, à la fin de sa carrière, qui se poursuivra tant qu'il se sentira « bien dans (son) corps et dans (sa) tête ».

« C'est un championnat plus court, avec trois ou quatre mois de vacances. Comme ça, on peut jouer plein d'années en plus », a-t-il plaisanté, avant d'éclater de rire, au cours de cette émission diffusée samedi, mais dont la presse brésilienne a commencé à faire écho lundi.