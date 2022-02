Les Européens annoncent une salve de sanctions et craignent la suite

Les textes légaux pour dégainer des sanctions sont prêts et l’UE se prépare aussi à l’inévitable : des restrictions du Kremlin sur les exportations de pétrole, gaz et même charbon russes.

La menace d’imposer des « conséquences massives et un coût sévère » à la Russie en cas d’agression contre l’Ukraine n’aura donc pas eu tout l’effet dissuasif escompté. S’il n’a pas, à ce stade, lancé ses chars sur Kiev, Vladimir Poutine a franchi le Rubicon, en reconnaissant « l’indépendance » des territoires séparatistes pro-russes du Donbass ukrainien. Le Kremlin cueille ainsi les fruits d’une insurrection entretenue et militairement soutenue depuis… 8 ans. Qui sème le vent récolte la tempête : Moscou et ses affidés au Donbass vont subir la colère des Occidentaux, qui ont préparé des sanctions… punitives.