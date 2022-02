Bart Swings sur sa médaille d’or aux JO d’hiver: «C’est un rêve devenu réalité»

« Décrocher cette médaille d’or sur le départ groupé a toujours été mon grand objectif. Mais entre se fixer un objectif et le remplir, il y a une grande différence. Je me suis donné à fond et j’y suis parvenu, c’est fantastique. Je dois encore un peu m’y habituer », a avoué Swings.

« Les jours avant la course ont été très éprouvants nerveusement. Vous vous faites tous les scénarios possibles dans votre tête. Il fallait rester calme pendant la course et j’y suis aussi parvenu. J’ai réalisé une très belle course sur les plans tactique et technique. J’ai dû faire des efforts lors de la poursuite mais j’ai quand même pu terminer le boulot au sprint. C’est génial. »

Déjà vice-champion olympique à Pyeongchang en 2018, Bart Swings apprécie que l’attention soit portée sur les sports d’hiver. « C’est vraiment agréable. Le patinage de vitesse est et reste un sport confidentiel en Belgique mais cet intérêt soudain constitue un beau bonus. »