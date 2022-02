Ce miroir en demi-teinte que nous tendent les retraités au boulot

Appréciés pour leur expertise, leur flexibilité ou leur fiabilité, les pensionnés séduisent de plus en plus les employeurs.

En soi, il ne devrait y avoir matière qu’à se réjouir du constat d’un nombre croissant de pensionnés toujours actifs au travail. Car il y a du positif dans cette évolution.

D’abord, elle témoigne bel et bien du fait que l’on reste « jeune », aujourd’hui, plus longtemps qu’auparavant. Beaucoup d’entre nous ont encore le souvenir d’une grand-mère, d’un grand-père, assis dans le fauteuil en attendant, la retraite venue, le prochain repas ou la visite du médecin. La soixantaine venue n’est plus le début de la fin, c’est la première page d’un chapitre à écrire.