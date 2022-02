Didier Reynders sur les annonces de Vladimir Poutine: «C’est un acte de guerre»

Sophie Wilmès (MR), la vice-première, ministre fédérale des Affaires étrangères et des Affaires européennes était invitée sur La Première ce mardi matin. Elle est revenue sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine, notamment après l’annonce de Vladimir Poutine de reconnaître l’indépendance des territoires séparatistes prorusses d’Ukraine.

« Cette décision va à l’encontre du droit international et viole totalement les accords de Minsk », a expliqué Sophie Wilmès. « C’est un acte extrêmement fort, mais il faut garder la tête froide. Il ne faut pas être naïf, il s’agit ici d’une prise de chemin qui va totalement à l’encontre de ce qu’on essayait de faire depuis des mois. On va garder les canaux de communication ouverts tant que possible et se préparer à toute éventualité. »

Des sanctions contre la Russie

Au niveau européen, des sanctions sont prévues. La ministre des Affaires étrangères a évoqué qu’ils se décideront très bientôt sur les mesures à prendre. Des réunions sont prévues aujourd’hui. Didier Reynders, commissaire européen à la Justice, était également invité sur La Première ce mardi matin. Il évoque les sanctions qui pourraient être prises contre la Russie. « Des sanctions individuelles, ciblées sur des entités, qui visent à saisir les avoirs de personnes, notamment des proches de Vladimir Poutine. » Il évoque une interdiction de voyager et des sanctions économiques comme réduire ou stopper les importations d’un certain nombre de biens. « La commission a préparé un jeu complet, tout est sur la table. »

« La Russie qui annonce maintenir la paix, c’est paradoxal »

Vladimir Poutine a ordonné lundi soir à l’armée russe de « maintenir la paix » dans les territoires séparatistes prorusses d’Ukraine dont il a reconnu l’indépendance.

Donc maintenir la paix, c’est passer à l’offensive ? Pour Sophie Wilmès, « parler de paix tout en violant l’intégrité des territoires ukrainiens, c’est assez paradoxal. »

Pour elle, « la diplomatie est le seul moyen de résoudre les conflits. C’est une voie que nous n’abandonnons pas. Mais c’est un moment historique et surtout extrêmement malheureux par rapport à la conviction que nous avons en 2022 de la capacité des peuples à décider pour eux-mêmes, à garder les territoires inviolés… Ce sont des valeurs auxquelles nous tenons. »

Pour la ministre des Affaires étrangères, la Belgique qui fait partie de l’OTAN se tient prête à toute éventualité.