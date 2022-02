Suspense et spectacle en prévision: voici le programme de mardi et mercredi en Ligue des champions

Les manches allers des premiers huitièmes de finale ont offert pas mal de spectacle la semaine dernière. Manchester City a donné la leçon au Sporting Portugal (0-5) alors que le PSG a dominé le Real Madrid (1-0). Le lendemain, Liverpool battait l’Inter Milan (0-2) alors que Salzbourg et le Bayern Munich se quittaient dos à dos (1-1).

Ces mardi et mercredi, place à la suite et fin des matches allers. Au programme ce soir dès 21h, Chelsea-Lille et Villarreal-Juventus.