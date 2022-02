Une hausse des prix est indispensable, pour FrieslandCampina

Ce sont déjà des hausses de prix qui ont contribué à faire grimper le chiffre d'affaires l'an dernier, à 11,5 milliards d'euros, une progression de 3% par rapport à 2020. La société constate une reprise sur différents marchés mais la situation reste compliquée en Asie, plus particulièrement dans le segment de l'alimentation infantile avec une baisse du nombre de naissances sur ce continent et une concurrence locale de plus en plus rude.

L'entreprise néerlandaise est tout de même parvenue à doubler son bénéfice entre 2020 et 2021 pour atteindre 172 millions d'euros. Lors de la première année du coronavirus, elle avait été confrontée à des frais de réorganisation importants en raison de la suppression en novembre 2020 d'un millier d'emplois.