Conflit en Ukraine: «La situation est très grave, il faut prendre des mesures rapidement», selon Alexander De Croo

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) estime que l’Union européenne doit prendre rapidement des mesures « qui font mal à la Russie, là où ça fait mal ». Le Premier ministre l’a déclaré mardi dans « De Morgen » sur Radio 1. Le Premier ministre n’a pas voulu anticiper les mesures que l’UE devrait prendre concrètement, car cela sera discuté par les ambassadeurs de l’Union Européenne à 9h30. Le Premier ministre souhaite également que les mesures prennent effet le plus rapidement possible.

Il y a plus de trois semaines, l’Ukraine a fait une demande urgente d’assistance militaire à de nombreux pays occidentaux, dont notre pays. Selon la VRT NWS, le pays a demandé à la Belgique, entre autres, 5 000 casques, gilets pare-balles et armes ou munitions. La Belgique n’a pas répondu à cette demande, seule l’option d’envoyer 5 000 casques usagés est encore sur la table. « Toutes les questions que nous recevons sont analysées par la Défense, en consultation avec d’autres pays. Notre raisonnement est que nous travaillons autant que possible dans un contexte OTAN. C’est notre priorité », a déclaré le Premier ministre De Croo à ce sujet.