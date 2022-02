Comment se renseigner sur les études supérieures ?

Après 2 années d’activités d’information organisées en virtuel suite à la pandémie de Covid-19, l’ULB s’organise pour reprendre ses activités d’information sur campus dans le respect des règles sanitaires actuelles. Une bouffée d’air pour élèves, parents, informatrices et informateurs de pouvoir échanger face à face sur les informations parfois complexes et sans nul doute cruciales, liées aux choix d’études.

La traditionnelle Journée portes ouvertes

L’incontournable Journée portes ouvertes de l’ULB aura lieu le mercredi 23 mars sur les campus du Solbosch et Erasme. Elle permettra aux élèves de rhéto de découvrir les campus grâce aux visites guidées, de discuter avec des étudiants, de s’informer sur les différents cursus, les inscriptions, les logements, les aides à la réussite et les aides sociales, la transition vers l’Université… Retrouvez toutes les informations sur la Journée portes ouvertes sur ulb.be/jpo.

Et comme il n’est jamais trop tôt pour se renseigner, l’Université organise une activité spécifiquement dédiée aux élèves de 5e secondaires afin de les guider dans leur choix d'études. La participation à cette activité est gratuite, mais nécessite une inscription préalable.

Des rendez-vous d’information en avril

Pour les étudiantes et étudiants en poursuite de cursus ou les adultes en reprise d’étude, une séance d’information dédiée aux Masters et Doctorats sera organisée sur le campus du Solbosch de l’ULB à Ixelles le vendredi 23 avril. Et pour les parents et futurs étudiants qui n’auront pas encore eu l’occasion de poser leurs questions, une matinée d’information leur sera dédiée le samedi 24 avril.

L’Université, forte de ses 3 rendez-vous d’information, souhaite permettre à toutes les personnes intéressées par les études supérieures de poser leurs questions et surtout de trouver les renseignements nécessaires pour faire un choix éclairé pour leur avenir.