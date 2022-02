Conflit en Ukraine: «Il faut agir vite»; l’Europe se réunit pour décider de sanctions contre la Russie (direct)

M. Borrel a indiqué à la presse à l’ouverture à Paris d’un forum de l’UE pour la coopération dans l’Indopacifique avoir convoqué un « conseil d’urgence des Affaires étrangères que la France va organiser ici même à Paris après la réunion ».

« Ce matin, on travaille déjà pour préparer le texte et cet après-midi le Conseil va décider des sanctions qu’on va prendre (…). Il faut agir vite et vite, ça veut dire cet après-midi, ici à Paris », a-t-il précisé, estimant que ces sanctions seraient adoptées « à l’unanimité ».

Il ne s’agit pas à ce stade d’une « invasion de grande ampleur mais des troupes russes sont entrées en territoire ukrainien », dans le Donbass, a souligné M. Borrell.

L’UE avait prévenu lundi soir qu’elle prendrait des sanctions contre la Russie si Moscou reconnaissait l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, régions séparatistes ukrainiennes pro-russes.

« Nous avons un paquet (de sanctions possibles, NDLR). Il y a différentes mesures et le degré de leur mise en œuvre dépend du niveau d’agression », avait précisé Josep Borrell.

L’Ukraine demande des « sanctions sévères »

L’Ukraine a appelé mardi l’Occident à prendre des « sanctions sévères » contre la Russie qui a reconnu la veille l’indépendance de deux régions séparatistes pro-russes dans l’est de ce pays.

« La diplomatie ukrainienne œuvre intensément dans des capitales étrangères pour que des sanctions sévères soient imposées contre la Fédération russe », selon un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères.

« Les prochaines heures et jours seront critiques »

« Les prochaines heures et jours seront critiques. Le risque de conflit majeur est réel et doit être évité à tout prix », a déclaré au début de la réunion la secrétaire générale adjointe de l’ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo.