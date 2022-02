Suspicion de fraude dans le football belge: le parquet requiert la révocation des juges anversois

La demande de récusation initiale émane notamment des avocats des agents Mogi Bayat et Nedzad T., ainsi que de l’arbitre Bart Vertenten. Ils avaient souligné que les trois conseillers chargés d’examiner le dossier étaient les mêmes que ceux qui ont ratifié l’accord entre l’agent repenti Dejan Veljkovic et le bureau du procureur fédéral. Les avocats estiment dès lors qu’ils ne peuvent plus juger les méthodes d’enquête particulières de façon objective et ont demandé une autre composition du siège. L’examen de ces méthodes est la dernière étape préalable avant que la chambre du conseil ne puisse se pencher sur le renvoi éventuel des suspects.

Les magistrats ayant refusé de se retirer volontairement, il revient à la Cour de cassation de se prononcer.