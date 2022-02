Intoxication au CO à Forest: une femme a été emmenée à l’hôpital

Peu avant 5 heures du matin, les services d’urgence ont été appelés dans la Vroege Groentenstraat à Forest car la femme de 55 ans se sentait mal et avait presque perdu connaissance. Lorsqu’une ambulance est arrivée sur les lieux, le détecteur de CO des secouristes a immédiatement déclenché l’alarme. Toute la famille a ensuite été évacuée tandis que les pompiers ont également été appelés sur les lieux. Quatre membres de la famille ont été soignés sur place, mais la mère de 55 ans a dû être emmenée à l’hôpital.

La cause de l’intoxication au CO était un chauffe-eau non conforme dans la salle de bain, une mauvaise évacuation des gaz de combustion et une ventilation insuffisante. L’alimentation en gaz de l’habitation unifamiliale a été coupée.

Le porte-parole des pompiers rappelle les mesures préventives pour éviter l’intoxication au CO. « Assurez un apport d’air frais et une ventilation. Faites installer un appareil homologué par un technicien agréé, qui se chargera également de l’inspection obligatoire et de l’entretien régulier. L’évacuation des gaz de combustion doit également se faire conformément à la réglementation et être contrôlée. Faites également attention aux avertissements de CO du RMI. »