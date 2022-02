Covid Safe Ticket: les prochains changements pour les Belges (infographie)

La prochaine date importante est celle du 1er mars. La durée de validité des certificats de vaccination et de rétablissement va être modifiée. À partir de la semaine prochaine, une dose booster sera nécessaire pour avoir une preuve de vaccination valable sur son Covid Safe Ticket si la primo-vaccination a été faite il y a plus de 6 mois. La validité du certificat de rétablissement est elle aussi modifiée. Celle-ci passe de 180 à 150 jours, soit 5 mois au lieu de 6 précédemment. Toute preuve de contamination antérieure au 1er octobre ne sera plus acceptée.