Coupe Davis: malgré une forme préoccupante, Johan Van Herck confirme le retour de David Goffin

Après avoir dû faire l’impasse sur le match contre la Bolivie en septembre à Asunción au Paraguay, David Goffin effectuera son retour au sein de l’équipe de Belgique de Coupe Davis en vue de la rencontre de barrage pour la phase finale du groupe mondial début mars en Finlande.

Johan Van Herck, le capitaine de la Belgique, a confirmé sa pré-sélection avec les cinq noms publiés le 4 février dernier. Johan Van Herck a repris les cinq joueurs les mieux classés au classement de simple et de double ATP à savoir David Goffin (ATP 48), 31 ans, Zizou Bergs (ATP 168), 22 ans, Kimmer Coppejans (ATP 220), 27 ans, et la traditionnelle paire de double Sander Gillé (ATP 28 en double), 31 ans, et Joran Vliegen (ATP 35 en double), 28 ans.