«Soir éco», le nouveau supplément: ce qu’il ne faut pas manquer cette semaine

> Le paradoxe des passagers aériens. Mon ciel vaut-il ma Terre ? La liberté de voyager dans le premier ou la défense de la seconde : les passagers aériens ont le cul entre deux sièges. Plus ou mieux conscient des enjeux, ont-ils modifié leur manière de voyager, en compensant leurs émissions de CO2 par exemple ? Décodage à lire ICI.

> De plus en plus de pensionnés au travail. Combien de pensionnés travaillent-ils ? Qu’est-ce qui est permis par la loi ? Continuer à travailler pour le plaisir, par nécessité financière ou par crainte d’être largué ? Par le biais de la retraite, c’est notre rapport au travail qui est interrogé, selon Patricia Vendramin (UCLouvain).

> L’inflation a atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies. En d’autres temps, la Banque centrale européenne (BCE) – dont le mandat prioritaire est de garantir la « stabilité des prix » – aurait déjà annoncé un « resserrement de sa politique monétaire ». Pas cette fois. Pourquoi ? Pourrait-elle ou devrait-elle intervenir ? Et comment ?

> Prix de l’énergie : les panneaux solaires sont-ils synonymes de bonne affaire ? Chez les installateurs, les demandes ont explosé en ce début d’année. Les intéressés ne s’y sont pas trompés. Décodage à lire ICI.

> A la découverte de Comet Services : l’entreprise, entité du groupe Comet, ne recycle plus seulement des équipements électriques et électroniques. Elle valorise aussi les trottinettes électriques et tout ce qu’elles contiennent.

> L’isolement est souvent synonyme de découragement chez les chercheurs d’emploi. Et si on cherchait de l’emploi de manière collaborative?