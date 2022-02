Près de 10% de la surface agricole utile en bio dans l'Union européenne

Au total, en 2020, le bio représentait 9,1% du total de la surface agricole utile dans l'Union européenne. L'Autriche arrive en tête avec plus de 25% de ses surfaces agricoles dédiées au bio, devant l'Estonie, la Suède (plus de 20%) et l'Italie (plus de 15%).

La Belgique se situe légèrement en dessous de la moyenne européenne mais la Flandre tire la moyenne nationale vers le bas. En Wallonie, la superficie sous contrôle bio atteignait en 2020 près de 90.000 ha, ce qui correspond à 12% de la surface agricole utile au sud du pays.