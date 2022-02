Un pas important vers une médecine nucléaire sans uranium

L'un des produits phares de l'IRE, le Molybdène-99, est utilisé dans 80% des diagnostics en médecine nucléaire (par exemple pour les scintigraphies). Mais "la méthode de production actuelle du Molybdène-99, récolté à partir des produits de fission nucléaire, doit cependant faire face à une difficulté majeure: elle est basée sur l'Uranium-235", contextualise l'IRE. Les défis liés à l'uranium sont nombreux et grandissants (vieillissement des réacteurs, gestion des résidus irradiés, contexte géopolitique, ...), raison pour laquelle a été lancé le projet SMART (Source of MedicAl RadioisoTopes) dont l'objectif est justement de développer une technologie de production du Molybdène-99, "basée non plus sur l'Uranium-235 mais sur le Molybdène-100, non radioactif", rappelle l'Institut.

"L'IRE et ASML sont aujourd'hui fiers d'annoncer une avancée importante dans ce processus. Dans le cadre du test de vérification du concept, une expérimentation (...) a été clôturée avec succès en février", indique l'IRE mardi.