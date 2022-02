Actiris ouvre le premier Cosearching Center, dédié à la recherche d'emploi collaborative

S'appuyant sur l'entraide et le réseautage, cette méthode se veut également participative. Concrètement, des groupes de dix chercheurs d'emploi sont constitués et se retrouvent à intervalles réguliers. Ils partagent leurs expériences, se soutiennent et tentent de trouver des solutions ensemble, en mutualisant leurs efforts.

"Cette approche offre plusieurs avantages", avance Actiris. "Elle permet aux chercheurs d'emploi de renforcer leur confiance en eux et de sortir de l'isolement dans lequel ils sont souvent plongés. De plus, durant cet accompagnement, les chercheurs d'emploi développent des compétences essentielles pour le marché de l'emploi, telles que la créativité, le travail en équipe ou encore le networking".