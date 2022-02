Coup de force de Poutine: l’Ukraine appelle à punir la Russie, les premières sanctions tombent (direct)

M. Borrel a indiqué à la presse à l’ouverture à Paris d’un forum de l’UE pour la coopération dans l’Indopacifique avoir convoqué un « conseil d’urgence des Affaires étrangères que la France va organiser ici même à Paris après la réunion ».

« Ce matin, on travaille déjà pour préparer le texte et cet après-midi, le Conseil va décider des sanctions qu’on va prendre (…). Il faut agir vite et vite, ça veut dire cet après-midi, ici à Paris », a-t-il précisé, estimant que ces sanctions seraient adoptées « à l’unanimité ».

L’Ukraine appelle à réagir

L’Ukraine a appelé l’Occident à prendre des « sanctions sévères » suite à l’annonce de Vladimir Poutine. « La diplomatie ukrainienne œuvre intensément dans des capitales étrangères pour que des sanctions sévères soient imposées contre la Fédération russe. »

En reconnaissant les « républiques » séparatistes dans l’est de l’Ukraine, la Russie prépare une base légale pour la poursuite de son agression militaire contre ce pays, a accusé, un peu plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Nous considérons que par cette décision, la Russie crée des (bases) légales pour la poursuite de son agression militaire contre l’Etat ukrainien », a déclaré M. Zelensky sur fond d’une crainte d’invasion russe d’envergure.

Les premières sanctions tombent

Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé mardi suspendre l’autorisation du gazoduc controversé Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne. Il s’agit d’une des premières mesures concrètes après le coup de force de Poutine.

« Sans cette certification, Nord Stream 2 ne peut pas être mis en service », a déclaré M. Scholz lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre irlandais Micheal Martin, ajoutant que le dossier allait être « réexaminé » par le gouvernement allemand. D’autres sanctions devraient suivre dans la journée.

L’UE a également proposé d’interdire aux autorités russes d’accéder aux marchés et services financiers européens et de cibler les banques finançant les opérations militaires russes dans les régions séparatistes ukrainiennes dont Moscou a reconnu l’indépendance, selon un communiqué de la Commission et du Conseil européens.