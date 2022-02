Mort de Dean, 4 ans: Dave De Kock sera remis à la Belgique

Dave De Kock, le principal suspect dans l’affaire sur l’enlèvement et la mort du petit Dean Verberckmoes, âgé de quatre ans, sera remis aux autorités belges, a décidé mardi la chambre d’entraide judiciaire internationale d’Amsterdam.

« La remise est autorisée. Aucun recours n’est possible contre cette décision », a indiqué la chambre d’entraide judiciaire internationale d’Amsterdam mardi.

M. De Kock, 35 ans, a été emprisonné aux Pays-Bas pour privation de liberté et implication présumée dans le décès du garçon de quatre ans, dont il avait la garde au moment des faits. Le juge d’instruction de Termonde a demandé sa remise pour l’enlèvement et le meurtre de Dean Verberckmoes.

Le corps de l’enfant de quatre ans avait été retrouvé le 17 janvier aux Pays-Bas, près de l’île artificielle de Neeltje Jans en Zélande. Le suspect avait été interpellé à Meerkerk, dans la province d’Utrecht. L’enfant avait été enlevé en Belgique mais on ignore encore où il a été tué.

La remise doit être effectuée dans un délai de dix jours ouvrables, mais les Pays-Bas et la Belgique veulent travailler plus rapidement afin que Dave De Kock et sa compagne R.W. puissent être confrontés.