Conflit en Ukraine - Agoria craint que le conflit en Ukraine ne mette de l'huile sur le feu de l'inflation

"Le problème de l'inflation est en grande partie dû à la situation sur le marché du gaz", analyse Frank Vandermarliere. Environ un tiers du gaz consommé dans l'Union européenne provient de Russie. Alors que la Banque nationale de Belgique s'attend à ce que les prix du gaz baissent dans le courant de l'année, et que l'inflation ralentisse, ces tendances pourraient ne pas se matérialiser en raison de la crise ukrainienne. L'inflation continuerait alors de plus belle et les coûts salariaux augmenteraient encore via l'indexation automatique des salaires.