L’art immersif de Neïl Beloufa

Pour la première fois, les galeries Clearing et Mendes Wood s’associent pour une exposition commune de l’artiste franco-algérien Neïl Beloufa (Paris, 1985), exposé au Palais de Tokyo an 2018, où il sortait de sa zone de confort en compagnie du commissaire Guillaume Désanges. Toute la recherche artistique de Beloufa se concentre sur la façon dont notre société contemporaine est représentée et médiatisée par l’interaction numérique, dans le but d’en dévoiler les mécanismes de contrôle. Une réflexion sur la relation entre images en mouvement, son, installation et sculpture, qui crée des environnements immersifs dont le regard du spectateur fait partie intégrante. Dans le cadre de ce double projet bruxellois, les visiteurs sont ainsi invités à participer à la production et la diffusion du contenu artistique via un grand « jeu » interactif.