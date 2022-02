Michel Vanden Eeckhoudt L’homme qui savait voir

Il y a des photographes dont on connaît le talent, dont on connaît certaines images et qui font partie du paysage depuis si longtemps qu’on n’en mesure plus tout à fait l’importance. Michel Vanden Eeckhoudt est de ceux-là. Heureusement, le Musée de la photographie, en étroite collaboration avec Mary van Eupen, l’épouse du photographe décédé en 2015, a eu l’excellente idée de proposer une vaste rétrospective de son œuvre. Et c’est un véritable feu d’artifice. On mesure en effet, en parcourant celle-ci, à quel point Michel Vanden Eeckhoudt a marqué notre imaginaire en sachant comme personne repérer l’extraordinaire dans l’ordinaire, l’inattendu dans le banal, la poésie dans le quotidien… Le tout avec un mélange d’humour et de tendresse dont on ne risque pas de se lasser.