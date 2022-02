David Goffin n’est pas tout seul en galère

Lundi prochain, David Goffin va sortir du top-50 (et même du top-60 !) pour la première fois, depuis mi-août 2014. Une conséquence de pratiquement une année sans performance, son dernier fait d’arme remontant à sa qualification pour les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo où il avait battu Sacha Zverev, alors 6e mondial, le 15 avril. Sinon, le nº1 belge comptabilise 14 éliminations directes depuis 2021 (9 sur 16 tournois en 2021 et 5 sur 7 tournois en 2022) : c’est énorme ! « Et il a encore de la chance que les points ATP ont été gelés à cause de la pandémie », remarque Olivier Rochus. « Malgré ça, il n’est pas parvenu à en profiter… »