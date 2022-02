Ukraine: Moscou nie vouloir déployer des forces armées, les premières sanctions tombent (direct)

Ces accords d’entraide avec ces deux entités séparatistes qui, avec le soutien de la Russie, combattent les forces armées ukrainiennes depuis huit ans, sont valables une décennie. Ils organisent la coopération avec Moscou dans les domaines de la défense et du secteur économique et financier.

Les textes, publiés sur le site de la Douma, prévoient que les parties vont assurer leur défense, partager des bases militaires et protéger leurs frontières en commun.

Pas de déploiement prévu « pour le moment »

Les accords créent « le fondement juridique pour la présence » dans ces territoires « des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et pour assurer une sécurité durable des parties », selon une note explicative accompagnant ces textes. Ces documents « fixent les obligations des parties pour assurer une assistance mutuelle si l’une des parties est la cible d’une attaque », et « prévoient la protection en commun » des frontières.

La Russie n’a « pour l’instant » pas l’intention de déployer des forces dans les territoires séparatistes dans l’est de l’Ukraine, mais le fera en cas de « menace », a annoncé lundi le vice-ministre des Affaires étrangères Andreï Roudenko. « L’aide militaire est prévue dans l’accord (avec les séparatistes), mais ne spéculons pas. Pour l’instant, on ne s’apprête à déployer personne nulle part », a dit le responsable russe.

L’Ukraine, inquiète, lance un appel

L’Ukraine a appelé l’Occident à prendre des « sanctions sévères » suite à l’annonce de Vladimir Poutine. « La diplomatie ukrainienne œuvre intensément dans des capitales étrangères pour que des sanctions sévères soient imposées contre la Fédération russe. »

En reconnaissant les « républiques » séparatistes dans l’est de l’Ukraine, la Russie prépare une base légale pour la poursuite de son agression militaire contre ce pays, a accusé, un peu plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Nous considérons que par cette décision, la Russie crée des (bases) légales pour la poursuite de son agression militaire contre l’Etat ukrainien », a déclaré M. Zelensky sur fond d’une crainte d’invasion russe d’envergure.

Les premières sanctions tombent

Ce coup de force de Moscou passe mal côté occidental. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé suspendre l’autorisation du gazoduc controversé Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne. Il s’agit d’une des premières mesures concrètes après le coup de force de Poutine.

L’UE a également proposé d’interdire aux autorités russes d’accéder aux marchés et services financiers européens et de cibler les banques finançant les opérations militaires russes dans les régions séparatistes ukrainiennes dont Moscou a reconnu l’indépendance, selon un communiqué de la Commission et du Conseil européens.