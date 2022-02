Dix ans d’oreilles en fête

Kidzik, c’est un concept de festival jeune public en deux temps – un au printemps, un en été – qui suscite l’éveil musical des enfants à l’aide d’un programme hyperdiversifié de concerts et d’animations. Après deux éditions complètement chamboulées par la pandémie, 2022 semble bien parti pour pouvoir fêter comme il se doit le dixième anniversaire du Kidzik Bruxelles, incontournable festival des petites oreilles.

Durant tout le mois de mars, on accompagnera les jeunes mélomanes dans une dizaine de lieux bruxellois conviviaux. Au rythme des batteries, des guitares, des violons, des flûtes, des saxos et des pianos, le Kidzik fera chanter et danser les enfants de la capitale pour les sensibiliser aussi bien à la musique classique qu’au jazz ou à la musique du monde.